Tegelijk besloten: geen ijsbaan in Ermelo, wel in Harderwijk; hoe kan dat?

Orka Morgan ondanks voorwaar­den tóch in shows dierenpret­park Tenerife: ‘Had echt niet gemoeten’

Orka Morgan mocht na haar veelbesproken vertrek uit het Dolfinarium in Harderwijk in haar nieuwe verblijf op Tenerife alleen gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek en educatie, maar die voorwaarden worden niet nageleefd. Dat zeggen oud-staatssecretaris Henk Bleker en verantwoordelijk beleidsmedewerker Folchert van Dijken in het tv-programma Zembla, dat vanavond wordt uitgezonden. ,,Dit soort shows; dat had echt niet gemoeten.”

28 oktober