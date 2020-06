Tegenstanders hoge woontoren in Harderwijk mogen meedenken over... een nog hogere woontoren

Video Hitler in Zandsculp­tu­ren­fes­tijn Garderen kijkt boos en streng, alsof hij al weet dat hij gaat verliezen

14:00 Het heeft best wat voeten in de aarde gehad, maar vanaf 6 juni mag het Zandsculpturenfestijn Garderen dan eindelijk open. Omdat een deel van het seizoen verloren is gegaan door de coronaregels, blijft het nieuwe thema twee seizoenen staan; 75 jaar bevrijding is het onderwerp.