Tegenstanders van vaccineren gaan langs GGD-prikposten in Gelderland: ‘We zijn roepende in de woestijn’

Nieuwe wandelpro­me­na­de Wijde Wellen Harderwijk nog voor de zomer klaar

28 september Hangmatten, vlonders, twee strandjes, een tribune en een markant uitkijkpunt. Over een maandjes of acht kan Harderwijk het allemaal zelf ontdekken, als de aanleg van de Wijde Wellen klaar is. In een gelikt filmpje is nu al te zien hoe de nieuwe 600 meter lange wandelpromenade langs de Stille Wei en De Wellen er precies uit komt te zien.