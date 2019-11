Theater Harderwijk blijft nog zeker drie jaar bestaan

De Harderwijkse cultuurwethouder Gert Jan van Noort heeft goeie hoop dat er in de toekomst een nieuw theater komt in Harderwijk. ,,Er is een ondernemer geïnteresseerd. Die praat nu met het Consortium Waterfront over concrete invulling van de plannen op het Dolfinariumeiland. Zo ver zijn we in het verleden nog nooit geweest, als er nagedacht werd over een nieuw theater in Harderwijk.’’