Theater Harderwijk gaat voorlopig nog door

Podiumkunsten

Eerder was tijdens de discussie over de toekomst van de podiumkunsten onduidelijkheid ontstaan over de programmering in het theater na de zomer van 2018. De gemeenteraad besloot vorige maand de gemeentelijke subsidie beschikbaar te stellen aan de zogenoemde SaP-connectie, elf cultuurorganisaties verenigd in het idee van de Stad als Podium. De subsidie voor het theater wordt per 1 januari 2020 stop gezet.