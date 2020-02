Theaterplan Harderwijk strandt; enthousiasme blijft

Parkeerpro­bleem ziekenhuis St Jansdal gaat pijn doen in Harderwijk; waar ligt de oplossing?

6:15 Buurtbewoners nabij het ziekenhuis in Harderwijk klagen over auto's die bij hen in de straat worden neergezet en dichtbij wonend personeel mag niet meer gratis parkeren bij St Jansdal. Een parkeerterrein elders biedt even soelaas. Is een parkeergarage op het Westeinde dé oplossing?