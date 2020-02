Theaterplan strandt aan de boulevard van Harderwijk

Dat meldt de gemeente in een persbericht. Het college en Ontwikkelingscombinatie Waterfront Harderwijk VOF zien wel nog steeds volop kansen en onderzoeken nu verschillende scenario’s, aldus het persbericht.

Ontwikkelingscombinatie Waterfront was in samenwerking met de gemeente al sinds mei in gesprek met de initiatiefnemer. ‘Dit op basis van een plan van eisen dat door de gemeente opgesteld was en waaraan sindsdien gerekend en getekend werd.’

Bedenktijd

Onlangs nog gaf cultuurwethouder Gert Jan van Noort aan dat de marktpartij nog enkele weken bedenktijd had gevraagd. Dat is negatief uitgevallen.

Waterfront Bert van Bijsteren stelt in het persbericht: ,,De Boulevard en havens zijn prachtig geworden en we hadden goede hoop met deze partij het Dolfinariumeiland verder te ontwikkelen. Helaas is de partij afgehaakt en dat is jammer, want wat ons betreft waren er nog wel mogelijkheden.’’

Beraden

Van Noort: ,,Inderdaad hadden we het liever anders gezien, maar alle respect voor de partij die zijn nek uitgestoken heeft om de mogelijkheden te onderzoeken. Natuurlijk kijken we nu wel vooruit en beraden we ons op verschillende scenario’s.’’

Eerder was ook al een marktpartij - naar verluid het concern Van der Valk - afgehaakt nadat geen overeenstemming kon worden bereikt over de verschillende wensen en voorwaarden in relatie tot de kosten.

Verblijfskwaliteit

De gemeente blijft streven naar een plan inclusief theater en andere leisure-functies die zorgen voor verdere verbetering van de ‘verblijfskwaliteit’ in het havengebied.