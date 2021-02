Tieners bestraft voor bakstenen, vuurwerk en opjutten in Harderwijk, ‘hormonen doen dingen met ze’

Het nieuwe winkelen; nog wel even wennen in Harderwijk

10 februari We mogen weer naar de winkel! Nog niet om te shoppen maar wel om een bestelling af te halen. Vanaf vandaag mogen alle ondernemers hun waren verkopen via het systeem van click & collect. Het is in Harderwijk nog even wennen. ,,Maar het is wel fijn om mensen weer bij de winkel te hebben.’’