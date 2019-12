Tiny houses Harderwijk niet meer ‘off-grid’ met rioolaansluiting

Tessa (22), de kleindoch­ter van Koos Alberts, sneuvelt in The Voice: ‘Ik was héél zenuwach­tig’

8 december Eigenlijk moest ze vrijdag de koopavond werken bij Hans Anders in Druten, maar Tessa Bouwmeester (22) mocht eerder weg om The Voice of Holland te gaan kijken. Aan deze talentenjacht deed de kleindochter van Koos Alberts, die nu in Nijmegen woont, zelf mee. Helaas ging ze niet door: niemand draaide om.