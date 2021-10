Toch nog inhaalslag na ‘vergeten’ afspraak voor senioren in nieuwbouw Harderwijk

Wandelaars en (hard)lopers krijgen eigen pad langs het randmeer in Harderwijk

Naast het Zeepad langs het Wolderwijd in Harderwijk is begonnen met de aanleg van een nieuw wandelpad. Na kritiek van omwonenden is het tracé hier en daar verschoven. ,,Ik denk nu dat het best mooi wordt.’’

24 oktober