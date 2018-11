Toch sociale huur in Waterfront Harderwijk

In het Waterfront in Harderwijk komen twintig sociale huurwoningen. De aardgasloze appartementen zijn naar verwachting rond de zomer in 2019 klaar.

De twintig appartementen komen aan de rand van het Waterfront langs de N302, in het al bebouwde gebied tussen De Bakens en de Watersport Boulevard. Vandaag hebben Koopmans Projecten en woningcorporatie Uwoon de overeenkomst getekend.

Daarmee komen er alsnog sociale huurwoningen in de nieuwe wijk. Dat leek lange tijd niet mogelijk in verband met de kosten. De bouw start binnenkort. De woningen komen nog te huur via het regionale portaal www.hurennoordveluwe.nl. Zodra de woningen te huur staan, kunnen woningzoekenden op die website hun belangstelling kenbaar maken.

Zonnepanelen

Het worden de eerste aardgasloze appartementengebouwen van Uwoon, met een warmtepomp per appartement. De woningen zijn energiezuinig en de gebouwen krijgen zonnepanelen.

Er komen twee gebouwen met ieder tien appartementen, geschikt voor 1- of 2-persoonshuishoudens. Alle appartementen hebben een woonkamer met keuken en een slaapkamer, en zijn in totaal zo’n 50 m2 groot. De huurprijzen liggen onder de eerste zogenoemde aftoppingsgrens (in 2019 circa 607 euro). Huurders kunnen daarvoor dus huurtoeslag aanvragen, meldt Uwoon in een persbericht.

Rolstoel

De zes appartementen op de begane grond worden rolstoeltoegankelijk. De etages zijn alleen met een trap bereikbaar. Per appartement is er een toegewezen parkeerplaats in de afgeschermde binnenterreinen. In de gezamenlijke berging komt voor ieder appartement nog een aansluiting voor bijvoorbeeld een scootmobiel of elektrische fiets.



Volledig scherm Moniek van Balen-Uijen (Uwoon) en Hans Smit (Koopmans | TBI) ondertekenen de overeenkomst. © Uwoon

Moniek van Balen, directeur-bestuurder van Uwoon stelt in het persbericht: ,,Wij zijn erg blij dat we met Koopmans deze overeenkomst konden sluiten. De behoefte aan huurwoningen is groot. En de combinatie van een goede huurprijs, een aantal rolstoelgeschikte woningen, de energiezuinigheid en het gasloos bouwen maakt het project extra mooi.’’

Subsidie