Toen de jongste van de illustere Gebroeders Brouwer overleed, stopte de oudste met spelen. ‘Maar ik heb de spirit weer!’



video'sAls de Gebroeders Brouwer stonden de Hierdense boerenzoons Henk en Rende in 1971 in de Top 40, net boven de legendarische band The Who. Het trompetduo blies bijna dertig jaar een eigen sound op televisie, in feestzalen en in kerken. Tot de jongste van de twee in 1999 overleed en zijn broer de muziek ontvluchtte. Maar Rende Brouwer, 78 nu, is terug. Van Op Volle Toeren naar het moderne jasje van Spotify en YouTube. ,,Ik heb de spirit weer.”