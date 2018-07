Toename van aantal treinreizigers op de West-Veluwe

Op Harderwijkse treinstation stapten vorig jaar per dag gemiddeld 5.881 treinreizigers in en uit. Dat was een stijging van 4 procent ten opzichte van 2016. In Ermelo ging het om 2.968 mensen per dag; 2 procent meer dan het jaar daarvoor. Putten telde 1.915 in- en uitstappers, wat neerkwam op een stijging van 3 procent ten opzichte van een jaar eerder.