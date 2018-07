Toeristen die Harderwijk bezoeken getrakteerd op waterijsje

Van der Valk wil uitbreiden in Harderwijk, maar moet wachten op specht

6:03 Voor de zo gewenste uitbreiding met zeventig kamers en een wellnessruimte moet Hotel Van der Valk in Harderwijk nog even geduld hebben. Eerst moet er meer duidelijkheid komen over de zwarte specht. Het hotel mag al wel een serre en een veranda aanbouwen.