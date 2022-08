Toeristenvervoer in Harderwijk op valreep gered, maar zorgen over de toekomst nemen toe

Harderwijk ziet nu belang van groen: ‘we hebben de natuur hard nodig’

Hoog opschietend onkruid in bermen en langs wandelpaden in Harderwijk is niet langer een gevolg van bezuinigingen op groenonderhoud maar van nieuw gemeentelijk beleid. En een lapje groen in de stad is niet zomaar ‘ruimte voor iets anders’, maar essentieel voor geluk en gezondheid van de Harderwijkers.

12 juli