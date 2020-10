Topdrukte in Veluwse restaurants: gasten doen op de valreep nog even snel een hapje en drankje

Ambitieuze Set (34) bouwt wim­per-imperium vanuit Harderwijk: ‘Fake? We creëren geen barbiepop­pen’

9 oktober Met acht salons in Nederland, een eigen academy met dertien locaties en een internationaal verkopende webshop heeft de Harderwijkse Set Moosavi in acht jaar tijd een heus wimper-imperium opgebouwd. Begonnen in een kleine ruimte thuis opende ze onlangs een ruim en modern pand, met klanten tot in Zuid-Amerika en het Midden-Oosten.