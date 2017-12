Topdrukte op eerste kerstkoopzondag in Harderwijk

Volgens Ilona Petersen (kledingzaak Hi 5 Kids) heeft het meer met verschil tussen Sinterklaas en kerst te maken. ,,Straks zitten mensen twee dagen thuis. Ze willen er nu nog even uit. Bovendien wordt er meer kleding voor kerst gekocht dan voor Sinterklaas."



Als zij het voor het zeggen had, dan komen er meer van dit soort dagen. ,,Het hele jaar door hoeft niet. Maar bijvoorbeeld van mei tot en met september, als de toeristen er zijn. Het is toch raar dat zij naast de drukte op de boulevard, een uitgestorven binnenstad aantreffen?"



Sels (Score) ziet meer in maandelijks koopavonden, à la Zwolle. ,,Dat is duidelijker, ook voor mensen uit de regio. Het is opvallend hoeveel klanten er uit Uddel, Nunspeet, Ermelo en Putten komen vandaag. Meer dan normaal."