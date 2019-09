Topjaar Harderwijkse havens: Meer dan 10.000 passanten

Dirk en Ileine Evers zitten vrijdagmorgen te genieten in de kuip van hun zeiljacht Legato dat ligt afgemeerd aan de boulevard, in de zon met een boekje en de krant, als de sloep van de havenmeesters langszij komt, met aan boord wethouder Marcel Companjen.Met de beslissing om het bezoek aan Harderwijk met een dag te verlengen zijn ze de 10.000ste passant in de havens van Harderwijk. Ze krijgen naast bloemen een bon van restaurant Veluvia plus twee truien van Harderwijk, misschien wel hun toekomstige woonplaats. De bon is in ieder geval een mooie aanleiding om nog eens terug te komen, zeggen ze.