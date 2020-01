Topjaren voor Stadsmuseum (met Marius van Dokkum) en Noord-Veluws Museum (met Marjolein Bastin)

Het Marius van Dokkum Museum en het Stadsmuseum in Harderwijk en het Noord-Veluws Museum in Nunspeet hebben een goed jaar gehad, met bij elkaar opgeteld 123.000 bezoekers.

Directeur Corien van der Meulen van Stichting Stadsmuseum Harderwijk kijkt in een persbericht terug op een ‘uitstekend jaar’. In 2019 waren er ruim 90.000 bezoekers, een recordaantal voor het museum.

Praatje in het atelier

Dat komt vooral door het in 2018 geopende Marius van Dokkum Museum. Deze dependance van het Stadsmuseum in het Hortuspark kreeg meer dan 44.000 mensen over de vloer. De kunstenaar zelf werkt een dag in de week in het atelier waar bezoekers hem aan het werk kunnen zien en een praatje met hem kunnen maken.

Volledig scherm In het eerst jaar bezochten 44.000 mensen het Marius van Dokkum Museum. © Ruben Schipper

De drie tentoonstellingen in het Stadsmuseum zelf trokken 16.000 bezoekers en de gratis toegankelijke begane grond met exposities van lokale kunstenaars, lezingen en bijeenkomsten trok bijna 30.000 bezoekers, meldt Van der Meulen.

Voortreffelijk

Ook het Noord-Veluws Museum in Nunspeet spreekt in een persbericht over een ‘voortreffelijk jaar'. In lustrumjaar 2019 - het vijfjarig bestaan werd op 1 november 2019 gevierd, bezochten meer dan 33.000 bezoekers het museum, 6.000 meer dan in 2018.

De mensen kwamen vooral af op twee volgens het persbericht ‘belangwekkende tentoonstellingen'. De expositie rond de tekeningen van Marjolein Bastin trok 26.000 bezoekers en ‘Arthur Briët – Rembrandt van de Veluwe’ was goed voor 16.000 bezoekers.

Tot en met 15 maart 2020 toont het museum de tentoonstelling ‘Pictura Veluvensis’, het Veluwse landschap in beeld, een samenwerkingsverband met collega Museum Veluwzoom in Kasteel Doorwerth, nabij Renkum.

Joodse kunst

Samen met Museum Sjoel in Elburg is vanaf 24 maart joodse kunst te zien in de tentoonstelling ‘Vermoorde kunst – werk van joodse kunstenaars’.

In het Stadsmuseum in Harderwijk waren het afgelopen jaar exposities met streekdracht, bijzondere foto’s en werk van de schilder Jan van Heel.

Geld voor verbouwing