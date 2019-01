Topweken voor Harderwijkse verkoper van regenboogvlaggen

Artsen in Flevoland ‘leuren’ met patiënten als St Jansdal in Harderwijk vol zit

11 januari Artsen in Flevoland moeten ‘leuren’ met patiënten nu het ziekenhuis in Lelystad is uitgekleed. In het St Jansdal in Harderwijk zijn namelijk niet altijd bedden beschikbaar. ,,Ik ben bang dat het een keer écht misgaat’’.