'Treinmuzikant' Nathan speelt voor reddende engel Domien én SR17

Nathan Jacob Dillen, de 26-jarige muzikant uit Harderwijk, die in januari 2017 een boete van 149 euro kreeg voor het spelen op zijn klarinet in de trein, grijpt Serious Request aan voor een speciale actie. ,,Ik doe dit voor Domien, hij was mijn reddende engel", zegt Nathan. De 3FM-dj betaalde namelijk de boete voor de muzikant.

Nathan speelt zaterdag in de winkelstraten van Harderwijk en 's avonds vanaf 21 uur in Muziekcafé Pitchers in Amersfoort. De opbrengst van die optredens met zijn klarinet brengt de student docent beeldende kunst bij Artez in Zwolle zondag naar Domien in het Glazen Huis in Apeldoorn.

Bruiloftmuziek

Nathan en zijn broer David kregen de boete voor het zorgen voor geluidsoverlast in de treincoupé. Terwijl zij juist op verzoek van passagiers in de laatste trein van Amsterdam naar Zwolle op zaterdagnacht Joodse bruiloftmuziek speelden. De boete leverde veel reacties op in de media. 3FM-dj Domien Verschuuren beloofde direct op de radio dat hij de boete zou betalen, hetgeen hij ook gedaan heeft.

Respect