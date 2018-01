Trotse poort van vestingstad Harderwijk

Eeuwenoude gingko verliest tak in harderwijk

16:14 De ongeveer 250 jaar oude Japanse notenboom in de Hortustuin in Harderwijk heeft vele stormen doorstaan, maar vandaag kwam met een klap een grote tak van een meter of tien hoog uit de gingko biloba naar beneden. Gelukkig net op het moment dat werklieden het werk even hadden neergelegd voor een kop koffie binnen.