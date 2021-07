Trystan de Weerdt pakt brons op NK Meerkamp: ‘Mijn opa zou trots zijn’

Schotelan­ten­ne in Harderwijk draagt bij aan supersnel internet wereldwijd

16 juni Een schotelantenne van bijna vijf meter hoog komt te staan naast de hondenren in de hoek van de Groene Zoomweg en het Waterplaspad in Harderwijk. De schotel vormt een schakel in een nieuw systeem van supersnel internet overal ter wereld en bijvoorbeeld in vliegtuigen.