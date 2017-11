Tumor komt terug bij zangeres Lisanne Spaander uit Harderwijk

Noodgedwongen in het donker fietsen in Harderwijk

18:40 Wie over het Wellenpad langs de Stille Wei en het ijsbaanterrein in Harderwijk wil lopen of fietsen kan na vijven maar beter een sterke lamp bij zich hebben of de fietsverlichting op orde hebben. De straatlantaarns doen het al enkele dagen niet.