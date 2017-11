Tumor Lisanne (19) is terug, maar muziek geeft kracht

Vechtersbaas

Spaander werd in 2014 voor het eerst ziek. ,,Ik had nog nooit over zaken als chemo’s nagedacht, ik was gewoon een vrolijke tiener. En ineens was ik ziek.” Over die tijd maakte de zangeres en gitarist het autobiografische liedje Vechtersbaas, dat ze later met Marco Borsato in concerthal Ziggo Dome zong. De beroemde zanger werd in zijn hart geraakt door het verhaal van de Hardewijkse. Spaander werd langdurig behandeld. En met succes. De kanker was weg.