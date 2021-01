Twee aanhoudingen in Harderwijk voor opruiing en wapenbezit

video Hoe makkelijk kun je via een wc-raam­pje een huis binnendrin­gen? We deden een test in Harderwijk

15 januari Applaus en bezorgdheid wisselen elkaar af in de reacties op het relaas van Gert van Lunteren in Harderwijk. Eerder deze week schrok hij wakker van een inbreker, waarna hij de man zijn huis uitmepte met een hockeystick. De indringer vertrok zoals hij was gekomen, via een klein wc-raampje. ,,Formaat stoeptegel is genoeg.’’ Zou het echt?