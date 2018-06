Twee aanhoudingen voor zware mishandeling in Harderwijk

Hondsbruta­le hangjeugd in Zeebuurt verstoort 'fijnste wijk van Harderwijk'

14 juni ,,Super positief". Na een schier eindeloze litanie aan klachten richting wijkagent Erik Immerzeel over wat er schort in de buurt, is dat hoe buurtbewoners terugkijken op de eerste keer Koffie met een Cop in de plaatselijke McDonald's vestiging.