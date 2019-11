Twee basisscholen in Harderwijk ontruimd na brand

Beide scholen zijn gevestigd aan het Vliepad, het zijn buren van elkaar. De brand ontstond rond 10.30 uur in het pand van Leonardo en was het gevolg van een kortsluiting. Die werd op haar beurt weer veroorzaakt door een lekkage in het dak. ,,Toen het alarm afging, is de school direct ontruimd’’, vertelt docent Elvin Willemsen. ,,De hulpdiensten waren razendsnel ter plaatse en de brand kon snel worden geblust.’’

Quote Als het alarm afgaat, is dat voor de kinderen best even schrikken Elvin Willemsen, Docent Leonardo

Bij een aantal kinderen zat de schrik er goed in, weet Willemsen. ,,Gek is dat natuurlijk niet. Als het alarm afgaat, is dat voor de kinderen best even schrikken. Maar de ontruiming verliep vlekkeloos en na een half uurtje konden de leerlingen en docenten terugkeren naar hun klaslokalen.’’

Geruststellend

Hoewel een brand nooit leuk is, is Willemsen toch blij met de uitkomst. ,,We weten nu in ieder geval zeker dat het systeem functioneert. Ook in geval van een daadwerkelijke calamiteit, verloopt de ontruiming soepeltjes. En dat is geruststellend. Ik ben dan ook trots op onze leerlingen en medewerkers.’’

Quote Wel zijn sommige kinderen erg geschrok­ken en vloeiden hier en daar wat tranen Harm ter Meer, Conciërge Valentijn