Twee dagen hoofdpijn van ‘vondst’ nepvuurwapen in Harderwijk

Nee, met haar naam in de krant wil ze liever niet. ,,Veel mensen zullen denken: waar rook is, is vuur. We zijn al genoeg gecriminaliseerd.’’ Toch wil de Harderwijkse wel graag haar verhaal vertellen dat er speelt achter een klein berichtje in de Stentor van afgelopen woensdag. Daarin meldt de Harderwijkse politie dat er een nepwapen in beslag is genomen, dat verdacht veel lijkt op een echt wapen. ,,Voor afdreiging geschikt’’, meldt de wijkagent op sociale media.