Twee keer 10.000 euro en twee auto's voor Harderwijks echtpaar

Van Delft opent tijdelijke pe­per­no­ten­win­kel op plek van Y.A.M.

17:28 Het pand aan de Luttekepoortstraat in Harderwijk waar eerst Y.A.M. (Yoghurt and More) in zat is nu tot de nok toe gevuld met pepernoten. De Harderwijkse pepernotenfabriek Van Delft ging op zoek naar een authentiek pand en vond deze plek voor zijn pop-up store.