Twee kippen van Joanne uit Hierden zaten met de ogen half dicht, toen wist zij dat er iets mis was

Gemeentebe­lang pakt de rotonde op weg naar de verkiezin­gen in Harderwijk

Verkiezingsaffiches plakken mag al enige tijd niet meer in Harderwijk en voor de bekende sandwichborden aan lantaarnpalen is een vergunning vereist. De partij Gemeentebelang heeft in de aanloop naar 16 maart een andere oplossing bedacht. ,,Dit is een hele mooie plek.’’

24 januari