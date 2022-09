Twee mannen aangehouden voor drugshandel in Harderwijk

Walhalla Harderwijk heeft nieuwe kapiteins: ‘Ze dragen allebei het Walhalla-DNA in zich’

,,Walhalla blijft Walhalla.’’ Hij had z’n ‘kindje’ voor een flinke smak geld kunnen verkopen, er waren zat geïnteresseerden. Steven van Geelen (38) was echter bang dat de ziel van strandtent Walhalla in Harderwijk daarmee verloren zou gaan. Daarmee draagt hij zijn zaak over aan twee werknemers, terwijl hij zelf naar Australië emigreert.

9 augustus