Tweede autobrand van de middag op A28: bestuurder kan op tijd vluchten

Megacenter Harderwijk eindigt in parkeer­plein met bouwmarkt, twee supers en een woonwinkel

9 februari Meer dan twintig jaar na het eerste bericht in de Stentor over een groot winkelcomplex op het terrein van De Harder in Harderwijk lijkt er eindelijk concreet schot in te komen. Met Praxis, Dirk, Lidl en een woonwinkel is het wel een maatje kleiner geworden dan destijds werd gedroomd.