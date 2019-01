Tweet burgemeester Harderwijk raakt open zenuw Lelystad Airport

Bio Energie Centrale Harderwijk maakt biogas uit koeienpoep en graan

De nieuwe Bio Energie Centrale Harderwijk die momenteel proefdraait op het terrein van de waterzuivering Harderwijk is een opmerkelijk initiatief. Overheid en bedrijfsleven starten in maart gezamenlijk een energiecentrale voor het opwekken van biogas en andere vormen van duurzame energie. Het is de eerste energiecentrale in Nederland die volgens dit concept wordt opgezet.