Uit comfort zone tijdens Veluwe Games

Voor wie zijn de Veluwe Games bedoeld?

,,Het is een sportdag voor mensen die aan de zijlijn staan en voor iedereen die zich buitengesloten voelt. De doelgroep is heel divers. Van kaal, dik, lelijk, met een alcohol- of drugsprobleem tot dakloze. Ze komen via de sociale dienst, maar ook uit instellingen van omliggende gemeentes zoals Ambulante Hulpverlening Midden-Nederland, GGZ Centraal, DAC Dagbesteding, Dak- en thuisopvang De Ontmoeting, Iriszorg en Woonzorgnet. We hadden 180 deelnemers.''

Wat doen de deelnemers op zo’n dag?

,,Ze kunnen kiezen uit 18 verschillende sporten. Dit jaar is het snorkelen weggelaten, Dave Mossing, ooit de sterkste man van Nederland, was er wel. Alle sportaanbieders hebben een klik met deze mensen en de 45 studenten van Landstede verdienen niets dan lof. Er zijn twee ronden met clinics en tussendoor een lunch, die is bereid door jongeren van het Emaus College. Net als vorig jaar hebben we een mooie afsluiter met een barbecue en een zanger, voor een feel good moment. Iedereen krijgt na afloop een goody bag mee naar huis.''

Wat bereik je met deze sportdag?

,,Door het sporten krijgen de mensen een goed gevoel over zichzelf. Door sport worden ze geactiveerd en komen uit hun comfort zone. Ze hebben plezier met anderen, want er is geen druk van moeten winnen; meedoen is het belangrijkst. Wethouder Christianne van der Wal heeft de dag geopend en we hebben samen een vlog gemaakt. Het levert mij een goed gevoel op als ik zie hoe andere mensen blij worden doordat ze vanuit hun luie stoel in beweging komen. Het is een grandioze dag.''

Heeft het evenement bestaansrecht op lange termijn?