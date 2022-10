Uitje van motorclub uit Harderwijk eindigt met vervelende ontdekking: 'Als ik dit had geweten...’

Rellende boeren bij woning minister Van der Wal vrijdag voor de rechter

Tien protestboeren en sympathisanten moeten zich vrijdag voor de rechter in Zutphen verantwoorden voor de ongeregeldheden bij de woning van minister Christianne van der Wal voor Natuur en Stikstof in juli van dit jaar. Het is de eerste zitting rondom deze protesten.

20 september