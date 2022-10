Uitslaande brand Harderwijk snel geblust; woning voorlopig onbewoonbaar

UpdateEen uitslaande brand op de eerste verdieping van een woning aan de Bunschotenmeen in Harderwijk heeft woensdagmorgen tot veel schade geleid. Hoewel de brandweer met veel materieel uitrukte, is de woning volgens de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland voorlopig onbewoonbaar verklaard. De mannelijke bewoner moest uit voorzorg mee naar het ziekenhuis.

Het vuur ontstond rond 09.00 uur in de rijtjeswoning. Al snel werd er opgeschaald naar ‘middelbrand’, waardoor er extra materieel ter plaatse kwam. De vlammen sloegen uit een raam op de eerste verdieping en in een slaapkamer was sprake van flinke rookontwikkeling.

Uitgebrand

Brandweerlieden probeerden van binnenuit het vuur te bestrijden. Mede dankzij twee blusvoertuigen en een hoogwerker was het snel onder controle. Al vrij snel kwam de melding dat de brand was geblust en kon het sein ‘brand meester’ gegeven worden. De oorzaak van de brand is (nog) onbekend.

Woordvoerder Marijke van Dijk van de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland geeft aan dat de tussenwoning veel schade heeft opgelopen: ,,De slaapkamer is helemaal uitgebrand. Ook in de rest van de woning is veel rook- en waterschade. De woning is voorlopig onbewoonbaar.’’ Salvage zal ter plekke komen om te helpen.

Ambulance

De woordvoerder van de veiligheidsregio kon aanvankelijk alleen melden dat bewoner zelfstandig uit de woning is gekomen. Later geeft ze aan dat de man is nagekeken en uit voorzorg is meegenomen naar het ziekenhuis. Vermoedelijk heeft hij rook ingeademd.

Agenten zetten de omgeving af zodat toeschouwers op afstand bleven en de brandweer voldoende werkruimte had. De naastgelegen woningen werden uit voorzorg ontruimd. De brandweerlieden controleerden eerst of de brand niet was doorgeslagen naar die omliggende gebouwen. Dat was niet het geval, aldus de veiligheidsregio: ,,Er is alleen lichte rookschade voor de omliggende woningen’’, aldus woordvoerder Van Dijk.

Volledig scherm De brandweer rukte met veel materieel uit om de woningbrand aan de Bunschotenmeen in Harderwijk te bestrijden. © Harmjan Petersen