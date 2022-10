Uitslaande brand in woning Harderwijk snel geblust: man naar ziekenhuis

Tijd voor een paar vragen aan afvalwet­hou­der Edwin Enklaar in Harderwijk; hoe zit het nou met die pmd-pi­lot?

De pilot met afvalcontainers voor plastic, metaal en drankkartons bij winkelcentra in Harderwijk laat nog even op zich wachten. Dat wordt op z’n vroegst in het voorjaar van 2023, terwijl eerder 1 oktober was genoemd als startdatum. ,,Dat was iets te enthousiast gedacht’’, erkent afvalwethouder Edwin Enklaar. ,,Maar we gaan het wel doen.’’

13 oktober