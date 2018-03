Vacature: lid van het stembureau Harderwijk

Jeugdraad daagt politiek uit om Zeewolde kleurrijker te maken

11:04 Het mag allemaal best wat kleurrijker in Zeewolde. De huizen een gedurfd kleurtje en de saaie, grijze prullenbakken moeten knalkeuren krijgen. En als extraatje: er moeten lampjes in die prullenbakken. Dan zijn ze beter zichtbaar en zijn mensen sneller geneigd hier hun afval in te gooien.