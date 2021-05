Vader na stelen mini-stroopwafels voor zijn dochter in azc Harderwijk: ‘Denk niet dat jullie mij ooit zullen begrijpen’

De dijk van Lelystad naar Enkhuizen maakt de Zeeuw in mij wakker. En goed dat ik wakker ben, naast mij zit mijn vrouw. Haar racefiets plat in de achterbak. Ik houd van dit plaatje. Water rechts en links, een rechte weg en de TomTom die stil wordt van dit fraaie uitzicht. Een aangenaam zonnetje warmt mijn huid op. „Wat ga je doen als je mij afgezet hebt?” onderbreekt Leontine mijn losse gedachten. „Ik heb nog een stuk over een fietsheling liggen”, zeg ik. En ik vertel.

Een Tjetjeense man zit met zijn vrouw en dochter in het azc. Hij heeft een lange geschiedenis achter de rug. Gevochten in zijn land. Bijna alle botten in zijn lijf gebroken. Hij is uit de oorlog gekomen, maar - en deze zin is van alle tijden - de oorlog niet uit hem. Hij raakt gokverslaafd, gebruikt drugs. Ruilt het in voor methadon.