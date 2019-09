Vakantiepark Dennenhoek in Hierden vindt dwangsom bewoonde chalets misplaatst

Vakantiepark Dennenhoek in Hierden vindt het geen stijl dat de gemeente Harderwijk een dwangsom van 15.000 euro heeft opgelegd, omdat de beheerder vier chalets voor arbeidsmigranten op een andere plek in het park had gezet.

Dennenhoek stapte dinsdag naar de Raad van State, in de hoop dat die de dwangsom van tafel veegt. De raadsvrouw van Dennenhoek legde uit dat Harderwijk er nogal hard in is gegaan. Immers, er was volop overleg over de transformatie van de (voormalige) recreatieparken in Harderwijk.

Al sinds 2015 is Dennenhoek bezig de verpaupering en verloedering van het park aan te pakken. Zo is volgens de woordvoerster de verkrotting hard aangepakt en zijn er chalets verwijderd en zijn voorzieningen, zoals de kantine en het zwembad, opgekalefaterd. De gemeente Harderwijk is in principe akkoord om het noordelijke deel van Dennenhoek voor permanente bewoning te bestemmen en het zuidelijke deel voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Maar zolang het bestemmingsplan er nog niet is wil Harderwijk de huidige situatie bevriezen, zei de gemeentewoordvoerster.

,,Het gemeentebestuur wil niet dat er vooruitlopend op het definitieve bestemmingsplan al een voorschotje wordt genomen en dat het vakantiepark al nieuwe chalets voor arbeidsmigranten neerzet.” Volgens de zegsvrouw van Dennenhoek ging het niet om nieuwe chalets maar bestaande recreatiewoningen die elders op het terrein stonden. Bovendien stonden de chalets op het zuidelijke deel van het park, daar waar de arbeidsmigranten wonen.

Hekwerk

Overigens deelde de woordvoerster nog mee dat de rechtbank intussen bepaald heeft dat een hekwerk, dat tussen het “bewonersdeel en arbeidsmigrantendeel” was geplaatst, weggehaald moest worden. ,,Vaste bewoners van het noordelijke deel hadden daarom gevraagd, omdat ze niet wilde dat de arbeidsmigranten door het noordelijke deel zouden gaan zwerven”, aldus de gemeentewoordvoerster.