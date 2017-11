Valerie over haar glaskunst: 'Ik kreeg te horen dat mijn kunst alternatief was'

,,Ik heb een grafische vakopleiding in Amsterdam gedaan en daarna zou ik naar de Rietveld academie gaan. Mijn leven heeft toen echter een hele andere wending genomen. Vanaf mijn 18de tot mijn 32ste heb ik namelijk over de hele wereld gezworven. Ik heb nog op Mallorca gewoond, maar ook in Nieuw-Zeeland. Eenmaal terug in Nederland rolde ik in de luchtvaart en ben ik mijn huidige man tegengekomen. Daarna ben ik nog in Afrika, Hongkong, Bangkok, Singapore en Abu Dhabi geweest. Ik ben eigenlijk altijd al zoekende geweest wat ik nou écht leuk vond. Vijf jaar geleden was ik in Amerika en een vriendin van me deed daar wat ik nu doe. Zij heeft mij geïnspireerd. Eenmaal terug in Nederland ben ik workshops gaan volgen. Die instructeur zei na de derde workshop: 'Koop je eigen apparatuur maar, want je hebt het in de vingers'.''