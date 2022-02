Van de een op de andere dag ligt er een grasveld vol bloemen in Harderwijk: hartverwarmend

Op de Smeepoortenbrink in Harderwijk ligt opeens een grasveld vol bloemen. Geen echte bloemen, maar gehaakte in alle kleuren van de regenboog. Het is een verrassing van de buurtbewoners in samenwerking met Stadsmuseum Harderwijk. ,,Even een sprankje blijheid en hoop na een sombere tijd”, zegt initiatiefnemer en buurtbewoner Godelieve Vrijhof.

De kleurrijke en aaibare bloemenzee, die er sinds zondag ligt, is een voorbeeld van guerrilla-kunst. Een vorm van tijdelijke street-art waarbij de openbare ruimte van de een op de andere dag wordt versierd. De mensen kunnen wel weer wat vrolijkheid gebruiken, vond Godelieve Vrijhof. ,,De lente is in aantocht, we willen het leven vieren. Mijn creatieve idee werd door de buurt meteen omarmd. Veel bewoners, en ook vrijwilligers van het museum, hebben de afgelopen weken hun steentje bijgedragen. Op het toppunt waren er wel twintig mensen aan het haken.’’

Positieve reacties

Het cirkelvormige grasveld van 5 bij 5 meter is versierd met zo’n 2000 bloemen. ,,We hebben al veel positieve reacties gehad van mensen die de bloemenzee ontdekken. Er is verwondering, het zorgt voor blije gezichten.” Ook Stadsmuseum Harderwijk is er blij mee. Directeur Corien van der Meulen: ,,Het is ludiek, overrompelend leuk en vooral aanstekelijk vrolijk makend. Het is ook een mooie pleintje. We hebben al vaker samen met de buurtbewoners een pop-up gedaan.’’

Het grasveld met gehaakte bloemen blijft liggen zolang het mooi is. Godelieve Vrijhof: ,,We hopen in ieder geval dat het de gedurende de maand maart kan blijven liggen. We nodigen mensen die hun hart willen warmen van harte uit om te komen kijken.’’