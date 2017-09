Van Delft opent tijdelijke pepernotenwinkel op plek van Y.A.M.

Het pand aan de Luttekepoortstraat in Harderwijk waar eerst Y.A.M. (Yoghurt and More) in zat is nu tot de nok toe gevuld met pepernoten. De Harderwijkse pepernotenfabriek Van Delft ging op zoek naar een authentiek pand en vond deze plek voor zijn pop-up store.

,,Het was het afgelopen jaar vrij druk en nu heb ik even de tijd om achter de schermen aan Y.A.M. te werken”, verklaart mede-eigenaresse van Y.A.M, Marissa Meulstee-Kok. Zodra de pop-up store van Van Delft haar deuren weer sluit op 9 december, komt Yoghurt And More weer terug. Tot die tijd is Meulstee-Kok shopmanager van de winkel.

Sinterklaas

Pepernoten worden vrijwel altijd geassocieerd met Sinterklaas, maar tegenwoordig vind je ze steeds eerder in de schappen. Dat is helemaal niet gek, vindt Petra (52): ,,Speculaas eet je toch ook het hele jaar door? Waarom dan niet met pepernoten?” Over smaak valt niet te twisten en daarom biedt Van Delft ruim vijftig verschillende soorten pepernoten aan in haar winkel. Er zijn bekende smaken zoals witte chocolade en karamel-zeezout, maar ook smaken als truffel, sinaasappel en zelfs drop. Zelf weet Petra al wel welke ze gaat kopen: ,,De pepernoten met appeltaartsmaak zien er erg verrassend uit”.

Klein

In vergelijking met andere steden waar Van Delft haar deuren opende is Harderwijk een relatief kleine locatie voor een dergelijke pop-up store. Toch lijkt dat niet uit te maken. ,,We zijn vanaf 10:00 uur al open en we hebben al een aardige doorloop gehad. Ik schat inmiddels zo’n 80 klanten”, vertelt Meulstee-Kok. Sommigen zijn erg blij met de opening van de pepernotenwinkel omdat ze eerst een stuk moesten reizen voor deze versnapering: ,,Eerst moest ik altijd naar Arnhem voor deze lekkere pepernoten. Nu kan ik ze hier halen”, zegt Marbus (69).