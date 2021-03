Van Delft slaat spullen op bij buurman Ploeger: ‘Snel, flexibel en veel minder kilometers’

Buurtbus Harderwijk-Ermelo rijdt weer

7 maart Bijna een jaar heeft de buurtbus in de garage gestaan, maar maandag gaat de vlam weer in de pijp. Om half acht in de ochtend staat chauffeur Hakvoort, van lijn 513 bij het NS-station in Harderwijk om de bezoekers naar hun bestemming te brengen.