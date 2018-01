Van den Berg zoekt voor museum naar visfuik of foto van palingrokende opa

Nog lang niet genoeg

Voor de nieuwe zaak komt een kleine Zuiderzeeschokker te liggen. Het bootje dat Peter en Dries van den Berg op de kop tikten, wordt momenteel opgeknapt door leerlingen van MijnSchool in Harderwijk. ,,Hier zitten moeilijk lerende kinderen op school die altijd met de handjes bezig zijn. Elke donderdag werken ze aan de boot. Als die straks voor de winkel staat, kun je het vooronder in. Een sensor detecteert de bezoeker zodat er een geluidband start met het verhaal van een oud-visser. Op die manier hopen we de mensen het gratis toegankelijke museum in te krijgen."

Open in mei

Wie langs de nieuwbouwlocatie rijdt, ziet dat de bouw vorm begint te krijgen. ,,We zitten boven de grond en dan gaat het hard. De schoorsteen, die 22 meter hoog wordt, wordt ook al gemetseld. Als er niks tegenzit willen we de laatste week van mei open. Dan bestaan we ook veertig jaar. Ik heb er vertrouwen in dat het gaat lukken, maar in ieder geval zijn we in de zomervakantie klaar om de bezoekers te ontvangen."