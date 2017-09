Van der Valk Harderwijk wil uitbreiden met 77 kamers, maar wat doet de specht?

Het hotel Van der Valk aan de Leuvenumseweg heeft op dit moment 90 kamers. In de plannen wordt de vleugel rechts van de entreehal fors uitgebreid. Daarin komen nog eens 77 kamers. Gemeente Harderwijk is bereid de benodigde grond nu al te verkopen, maar het is nog niet zeker of de uitbreidingsplannen doorgaan. Eerder heeft de Raad van State plannen voor uitbreiding met dertig kamers en een welnesscentrum afgewezen omdat het te bebouwen stuk grond tot het leefgebied van de zwarte specht behoort.

Parkeerruimte

Van der Valk wil er op voorhand wel zeker van zijn dat het hotel de beschikking heeft over de benodigde grond. Het gaat om ruim 25.000 vierkante meter. Een deel daarvan is ook bestemd voor parkeerruimte.

Burgemeester en wethouders hebben besloten de grond te verkopen tegen een grondwaarde die is gebaseerd op de huidige bosbestemming. In de koopovereenkomst is opgenomen dat Van der Valk de gemeente een meerprijs betaalt zodra de grond een 'hoogwaardiger' bestemming krijgt.

Zwarte specht

In het gemeentelijk besluit wordt niet over de zwarte specht gesproken. Wel is duidelijk dat de bomen die worden gekapt voor de hoteluitbreiding elders door Van der Valk moeten worden gecompenseerd. Zolang de vereiste vergunning voor de bouw niet is verleend blijft het huidige bos gewoon in stand.

Jaap Schröder van de Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe zegt de nieuwe plannen met argusogen te zullen volgen. ,,Het is niet dat wij op voorhand ten strijde trekken. Als Van der Valk met een rapport komt waaruit blijkt dat de populatie van de zwarte specht de laatste vijf jaar gemiddeld vierhonderd paren telde dan hebben we er niets tegen in te brengen."

De Harderwijker betwijfelt dat ten zeerste. ,,Bij de tellingen tot en met 2015 kwam het niet eens in de buurt van die vierhonderd. Dat aantal is de instandhoudingsdoelstelling voor de hele Veluwe. De trend is eerder dat de populatie daalt."

Bos op andere plek

Schröder weet dat het Toekan-bedrijf nog een 'escape' heeft. ,,Bos toevoegen op een andere plek in Natura 2000 dat als compensatiegebied kan dienen voor de zwarte specht. Dus niet het weiland boven Doornspijk dat ze hebben gekocht en een paar boompjes hebben geplant. Daar kan een zwarte specht geen voedsel vinden, laat staan broeden. Maar dat heeft de rechter destijds ook al gezegd. Misschien hebben ze nog ergens anders een plek gevonden ter compensatie?"

Provinciewoordvoerster Everdien Gunsing legt uit dat er nog steeds een oude aanvraag bij de provincie ligt. ,,Nadat onze afgegeven natuurbeschermingswetvergunning door de Raad van State is vernietigd, is de aanvraag niet ingetrokken. Het is nu wachten op een nieuwe rapport van de aanvrager dat aantoont dat aan de criteria voor de zwarte specht wordt voldaan. Als dat komt, zullen we het toetsen aan alle zaken die de Raad van State belangrijk vindt en beoordelen of de vergunning dan alsnog kan worden verleend."

Kosten