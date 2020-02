Van ijsstadion tot discotheek: sloop Harders Plaza in Harderwijk is begonnen

Bewoners Touwbaan Harderwijk zijn torenhoge energiekos­ten spuugzat

25 februari In je eentje wonen, amper thuis zijn en toch worden geconfronteerd met torenhoge energiekosten. Dat is de realiteit voor de bewoners van een serie nieuwe appartementen aan de Touwbaan in Harderwijk. ,,Ik moet zo’n 1.200 euro bijbetalen. Energieleverancier Vattenfall vroeg al of ik toevallig een sauna in huis heb.’’