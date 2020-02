Van microwoningen tot ruime kavels in Groene Zoom tussen Harderwijk en Ermelo

Zeilboten laden als B&B in Harderwijk de batterij op voor intense zomertoch­ten met doodzieke kinderen

18 februari Overnachten op een majestueus zeilschip in hartje Harderwijk. Dankzij een speciale ontheffing kan dat deze en volgende winter in de bed and breakfast op tweemaster De Meridiaan en driemaster De Vrijheid. De gemeente wil zo het toerisme in de rustige wintermaanden een oppeppertje geven. Voor eigenaar Ruud Stam is het vooral een fijne overbrugging naar het zomerseizoen, als hij weer het ruime sop kiest met (families van) terminale en ernstig zieke kinderen.