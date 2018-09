Van Panhuis (SGP) ervaart schuld dat hij de koopzondag in Harderwijk niet kon keren

De zondagsopenstelling was voor de zomer al ingegaan; in een tijdelijke verordening mochten alle winkels in Harderwijk en Hierden in de maanden juni tot en met september alle zondagen open zijn. Dat gebeurde overigens niet overal. Supermarkten, tuincentra en bouwmarkten maakten wel gebruik van die mogelijkheid. Maar voor het overige kozen de meeste ondernemers, met name in de binnenstad, voor de zondagen in juli en augustus.